Четвърти кръг на консултациите при държавния глава Румен Радев.От понеделник насам въпросът — възможни ли са преговори за нов кабинет или единственият изход от патовата ситуация са предсрочни избори — държавният глава обсъди с шест парламентарни групи от 51-вото Народно събрание.

Днес на разговори в президентската институция са поканени от „Алианса за права и свободи“ в 10 ч. и час и половина по-късно – и от парламентарната група на МЕЧ.

До консултациите се стигна след многохилядните протести в цялата страна, последвани от оставката на кабинета на Росен Желязков.

