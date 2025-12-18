За първи път в света девет професионални колоездачи успяха да издигнат безмоторен самолет високо в небето, използвайки единствено собствената си сила. На летище „Сон Бонет“ на испанския остров Майорка отборът разви скорост от над 50 км/ч и генерира хиляди ватове мощност, за да вдигне глайдера.

Флориан Липовиц, един от колоездачите, спечелили си подиум на състезанието „Тур дьо Франс“, поведе необичайния опит. Отборът успя да развие скорост от 54 километра в час, докато теглеше планера чрез 150-метрово въже.

„Когато за първи път чух идеята да бъде изстрелян самолет, не мислех, че това е възможно. Но смятам, че доказахме, че всъщност е“, сподели Флориан.

Той допълни, че преживяването е било уникално за целия екип.

„Беше впечатляващо да бъда начело на този проект. Не знаех какво точно се случва зад мен, затова просто дадох всичко от себе си от самото начало. Накрая беше невероятно да видя колко високо успяхме да издигнем самолета“, разказа още Липовиц.

Проектът изискваше деветимата колоездачи да генерират общо 6500 вата, докато преминават по 1500-метрова писта. Всеки от тях е произвел средно по около 650 вата в продължение на 90 секунди.

„Това не е като обичайното колоездене - тук сме вързани с колани и друго допълнително оборудване. Бяха необходими няколко опита, но мисля, че се справихме доста добре“, обясни колоездачът.

Преди успешното изстрелване на глайдера в Испания екипът е направил няколко тестови опита в Австрия.

Редактор: Мария Барабашка