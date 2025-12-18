"Не мисля, че трябва да приемем поправки в украинската конституция, украинският народ трябва да реши дали тя да бъде изменена, а не Русия", каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел. По-рано днес той разговаря с участниците в заседанието на Европейския съвет. Зеленски отговори на въпрос дали подкрепя конституционни поправки за отказ на неговата страна от членство в НАТО, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

"Президентът на САЩ Джо Байдън ми каза, докато беше на власт, че Украйна няма да бъде приета в НАТО. Всичко в живота е "засега", може по-нататък нещата да се променят, политиците се сменят", добави Зеленски.

Той каза, че иска отговор на въпроса какво САЩ и останалите партньори биха направили, ако Русия нападне отново. "Този отговор може да не бъде публичен, но трябва да залегне в документ", настоя той. "Русия иска да изключи европейско присъствие в Украйна след войната, но то би намалило опасността от ново нападение. Диалогът с президента Доналд Тръмп не е лесен, но САЩ са в състояние да спрат Путин и разчитам на това. Бих искал САЩ да окажат повече натиск над Русия", добави Зеленски.

Замразените руски активи – голямото предизвикателство пред Европейския съвет

Той изрази очакване до края на годината да се намери решение за финансирането на неговата страна в следващите две години. Зеленски каза, че има разбиране за тревогите на Белгия по отношение на предоставянето на заем за неговата страна с руски средства, но отбеляза, че Украйна е изправена пред по-голяма заплаха. Според него, ако няма средства, Украйна няма да може да произвежда достатъчно дронове.

По неговите думи в преговорите за мир досега остават нерешени въпросите за бъдещето на Донбас и за Запорожката АЕЦ. Зеленски каза, че началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е блокирано по политически причини.

Редактор: Емил Йорданов