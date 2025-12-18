Румънски прокурори извършиха обиски на 37 адреса днес в рамките на операция срещу организирана престъпна група. Предполага се, че е фалшифицирала документи за придобиване на румънско гражданство, а сред клиентите ѝ се смята, че имало и руски олигарси, съобщава телевизия "Диджи 24".

Разследването е свързано с придобиването на румънско гражданство от чужденци на базата на фалшифицирани официални документи. Прокурорите обискирали десетки адреси, включително службата за гражданско състояние в букурещкия Шести сектор, а сред визираните лица са редица адвокати, както и държавни служители. Сред предполагаемите престъпления на разбитата мрежа са документни измами, фалшифициране, разкриване на служебни тайни, неразрешен достъп до информационна система и други. При обиските прокурорите и полицаите иззели множество документи както от службата за гражданско състояние в Шести сектор, така и от Националната служба за гражданство.

Кредити, инвестиции и "престижни" назначения: Съдят жена, подлъгала хора да помагат за фалшиви операции и трансплантации

Според разследването става дума за мрежа, която била организирана през 2022 г. от няколко украински граждани. Те фалшифицирали за руски граждани документи, издавани в Република Молдова, които потвърждават румънския произход на съответното лице и дават право за възстановяване на румънското гражданство. След това на базата на тези документи с помощта на адвокати и нотариуси въпросните лица подавали искане в Букурещ за получаване на гражданство. Според източници от разследването руски олигарси също се възползвали от услугите на тази мрежа. По този начин те получавали румънски паспорт, който им позволява да се движат свободно в Европейския съюз.

По време на днешните обиски на един от адресите били открити стотици актове за раждане, отбелязва още телевизията.

Редактор: Дарина Методиева