Американският рапър Уиз Калифа беше осъден на девет месеца затвор в Румъния за притежание на наркотици, предават местните медии. Апелативният съд в Констанца отмени решението, постановено на първа инстанция, с което музикантът, чието истинско име е Камерън Джибрил Томас, се отърва само с глоба от 3000 леи (1200 лв).

Той бе задържан от румънската полиция през лятото на миналата година, след като запали джойнт на сцената на фестивала "Beach, Please" в черноморския курорт Костинещ. Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) не разпоредиха никакви мерки срещу него.

Обвиниха Уиз Калифа в незаконно притежание на наркотици в Румъния (ВИДЕО)

Според полицията, Уиз Халифа „е притежавал над 18 грама канабис (рисков наркотик) и е консумирал на сцената друго количество, под формата на ръчно изработена цигара“. Неразрешеното отглеждане, производство, изработване, експериментиране, извличане, приготвяне, трансформиране, закупуване или притежаване на наркотици за лична употреба според закона в Румъния се наказва с лишаване от свобода от 3 месеца до 2 години или глоба.

След случилото се в Костинещ, Уиз Калифа публикува съобщение, в което написа, че не е искал да покаже неуважение към властите в Румъния чрез жеста си. Той обеща да се върне, за да свири в страната, но „без голям джойнт следващия път“.

Уиз Калифа е издал няколко успешни албума и сингли, номиниран е за награди "Грами" и е участвал в няколко телевизионни сериала и филма, включително комедия с американския рапър и певец Снуп Дог.

