Да се твърди, че по-високите осигуровки означават повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ Лидия Шулева. Тя коментира социалната система и пенсиите и отговори на твърдения на управляващите в оставка, че предложеното в първия проектобюджет увеличение на осигуровките значи повече права.

"Трябва да ви кажа, че пенсията се определя от два параметъра - доход и стаж. Големината зависи от това. Хората, които сега са пенсионери, са плащали 37% осигуровка, сега е 19%. Но те няма да получат два или три пъти по-висока пенсия. Това е абсолютна глупост и е срамота да се твърди", подчерта тя.

По думите ѝ реформи в системата трябва да се направят, но и заяви, че пълната ѝ автономност е невъзможна.

"Тази система - солидарният стълб, каквито и реформи да се правят, а те трябва да се направят, няма много да се промени. Ние винаги ще доплащаме с данъци в системата, никога няма да може тя да се финансира единствено и само от осигуровки", допълни Шулева.

Според нея, решението на хората, които сега излизат на пазара на труда са частните фондове.

► Само преди дни Министерството на финансите предложи поправки в Кодекса за социално осигуряване, според които се въвеждат т.нар. мултифондове. Какво означава това?

"Решението е да позволим на пенсионните фондове да управляват активно парите на хората, така че да могат да генерират по-висока доходност. Сега се инвестира много плахо и с много ниска възвръщаемост. Осигуровките на младите хора, които започват да внасят сега, ще се управляват активно и с по-висока доходност. Всеки от тях ще има право да избира от три фонда - всеки с различен начин на управление. Но ако реши да не избере, законът предвижда най-мекото инвестиране", допълни тя.

"Цирковият спектакъл "България приема първи бюджет в евро" приключи с провал - ще използваме текстовете от настоящата година с леки, козметични промени и някои технически подобрения. Ще влезем в новата година, вече използвайки евро и като членове на най-големия валутен съюз в света като страна, чиито политически елит, управляващо мнозинство и изпълнителна власт показаха абсолютна неспособност да изпълнят своите вменени от Конституцията задължения. Избирайки да проведат процедура, граничеща с фарса, да проведат не дебати, а мазни, кални и селски борби. Бюджетът на страната се превърна в заложник на личните амбиции на човек, който дори не участва - нито лично, нито като партиен лидер - в официалното мнозинство, а същото това мнозинство избра да защитава незащитими решения от телевизионните студиа, трибунките в парламента и от банките в Народното събрание. Изговориха се малко истини, много лъжи, чухме твърде много излишен шум", допълни бившият министър.

"Предложеният на първо четене проект на бюджет беше най-лошият, предлаган някога в новата ни история, а целта му бе напълно ясна за всеки, който искаше да я види - да вземе от вас - работещите български граждани, да вземе от вас - предприемчивите собственици на бизнес, да вземе от вас - хората, които създавате и добавяте стойност, и да даде на тях - хората, чиито заплати, кариери и живот зависят от тях - политическите лидери на няколко партии, представящи си интереса "на хората" като интерес само и единствено на техните хора. Този предложен бюджет разля разделителна линия между работещите в частния и държавните сектори, обяви война на всеки, който иска да печели честно и почтено, разчитайки на труда си и заяви категорично "вашите пари са парите, които ние ще използваме, за да сме добре ние". Тогава обаче се случи немислимото - вие казахте "Не". Чисто и ясно, просто и гръмогласно, толкова гръмогласно, че дори те се изплашиха. Перките на бюджетния левиатан бяха свити, зачакахме нов", каза още тя.

"И какво видяхме - размахът на крилете на този същия левиатан бе оставен за догодина. Нищо по-малко, нищо повече. Още от същото, но със забавено действие. Държавното тяло, набиващо резултата от вашия труд в ненаситната си паст, бе решено да отвлече бъдещето на страната в долната земя. В нашия случай долната земя си има имена - дългове и дефицити. Дами и господа, това, че не стана този път не означава, че няма да опитат отново. Че няма да опитват отново и отново, и отново. Те нямат друг избор - ламята на разходите има нужда от храна, а храната в една държава се произвежда само от гражданите и бизнеса", заключи Шулева.

