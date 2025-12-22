Четирите работодателски организации искаме президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд за удължителния бюджет. Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев.

Това касае приетото предложение на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в удължителния закон за държавния бюджет да има еднократна индексация на доходите с натрупаната за 2025 г. инфлация.

Малко по-късно от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха официално писмо, с което призоваха президента и омбудсмана на страната да вземат мерки спрямо правомощията си срещу частта от т. нар. удължителен закон, с която се индексират заплатите в бюджетния сектор. Според тях тези текстове противоречат на Закона за публичните финанси и Конституцията на страната. Това става известно от отворено писмо от АОБР, адресирано до Румен Радев и омбудсмана Велислава Делчева.

НС прие удължителния бюджет, ще има и еднократни индексации на заплатите в публичния сектор

Припомняме, че на 17 декември депутатите приеха удължителния бюджет. В почивката между първото и второто четене се разрази спор между отделни парламентарни групи. Той започна заради предложението на ПП-ДБ за еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация. В крайна сметка то също беше одобрено със 186 гласа "за" и 3 "против". В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

В удължителния закон е записано още, че МРЗ се вдига на 620 евро от 1 януари 2026 г.

От АОБР, която обединява официално признатите за представителни организации на работодателите у нас (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), настояват президентът мотивирано да върне частта от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026, в която се индексират заплатите в бюджетния сектор с инфлацията и/или президентът и омбудсманът да сезират Конституционния съд за неконституционносъобразност, включително нарушаване на правата на българските граждани.

Според организацията, в разрез с правилата, заложени в Закона за публичните финанси, вероятно заради предизборен популизъм и със ситуационно мнозинство, Народното събрание е добавило еднократна индексация на работещите в бюджетния сектор (чиито заплати вече бяха индексирани за тази година с най-висок темп в ЕС) с натрупаната годишна инфлация, която в зависимост от тълкуването и потенциално повторното удължаване може да натрупа между 0,5 и 1 млрд. лв. нов държавен дълг, за какъвто няма основание и служебното правителство няма да е оправомощено.

