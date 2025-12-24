Нелегалните екскурзоводи може да уронят имиджа на страната ни. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Веселин Тошев, екскурзовод и член на УС на Асоциацията на екскурзоводите в България.

Министерството на туризма съобщи във вторник, че засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи, които увеличиха дейността си през последните години.

“Нелегален екскурзовод е този, който няма удостоверена правоспособност от Министерството на туризма. Това е най-краткото определение, независимо дали е български гражданин, или е чуждестранен”, обясни Тошев.

По думите му такива екскурзоводи не плащат данъци и осигуровки. “Отделно не знаем как биха представили нашата страна пред своите туристи. Ако е турски гражданин, не знаем дали представя България като една от най-старите и най-древните държави на европейския континент, или я представя като 18-та провинция на Османската империя. Не знаем какъв престиж или имидж се уронва по този начин пред туристите”.

“Като мерки нормативната база е уредена доста отдавна. Проблемът е, че правоприлагането на санкции и последствия от тези нарушения не са достатъчно ефективни. Няма как тези неправоспособни екскурзоводи да бъдат санкционирани”, обясни той.

Тошев разказа, че е виждал как в съседна държава връчват акт за нарушение на екскурзовод, но той влиза в автобуса си и го къса. “И така приключват нещата. Просто няма кой да го санкционира”.

“В Турция, ако някой екскурзовод бъде хванат като нелегално практикуващ, той не може да напусне страната заедно с целия автобус, докато не си плати глобата и не си понесе последствията. Друг е въпросът, че могат да го приберат с белезници, ако бъде хванат в подобно нарушение. Такива практики съществуват и в други държави, включително и съседни като Сърбия и Гърция”, каза Тошев.

Според него там доста по-строго се прилагат тези мерки. “Има специализирани звена, които следят за това. Докато при нас по-трудно могат да се съберат органите или представителите им, които заедно да санкционират един такъв неправоспособен екскурзовод”.

“Предстои много работа. Започната е вече, предстоят ни нови срещи след Нова година в министерството”, обясни той.

