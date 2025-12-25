Британският крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша днес - броени часове преди ежегодната си коледна реч пред Великобритания и Общността на нациите, която се очаква да бъде посветена на темата за поклонничеството, предаде "Асошиейтед прес".

Чарлз и кралица Камила бяха заедно с принца и принцесата на Уелс, Уилям и Кейт, и техните деца - Джордж, Луи и Шарлот. Семейството се отправи пеша към църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм. Мястото се намира на около 160 км северно от Лондон, където Чарлз записа речта си от Уестминстърското абатство - забележителност, известна с пищните коронации и кралски сватби, които се провеждат там от повече от 1000 години.

Годишното празнично послание на монарха се гледа от милиони хора в страната и в Общността на нациите - доброволна асоциация от 56 независими държави, повечето от които имат исторически връзки с Великобритания. Записаната реч се излъчва в 15:00 ч. (17:00 ч. българско време), по време на традиционния коледен обяд. Речта е една от редките възможности, при които 77-годишният Чарлз може да изрази собственото си мнение, без да се съобразява с правителството. Обикновено тя има силно религиозна насоченост, отразява актуални проблеми и понякога се позовава на личните преживявания на монарха, отбелязва АП. Тазгодишната реч идва само две седмици, след като Чарлз направи дълбоко лично телевизионно изявление, в което каза, че "добрите новини" от лекарите му означават, че през новата година ще може да намали лечението си за рак.

Кралят беше диагностициран с все още неразкрита форма на рак в началото на миналата година. Бъкингамският дворец съобщава, че лечението му сега преминава в "превантивна фаза" и състоянието му ще бъде наблюдавано.

Тазгодишната коледна реч ще бъде четвъртата откакто Чарлз се възкачи на трона след смъртта на майка си, кралица Елизабет Втора, през септември 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева