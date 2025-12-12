Кралят на Обединеното кралство Чарлз Трети заяви, че през 2026 година лечението му от рак ще бъде намалено. Монархът сподели добрата новина в телевизионно обръщение към нацията.

„Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза, ефективната медицинска намеса и стриктното спазване на „лекарските предписания“, моят собствен график на лечение от рак може да бъде облекчен през новата година“, каза Чарлз в рядко видеообръщение.

То бе излъчено в рамките на ежегодна национална телевизионна кампания за набиране на средства в подкрепа на изследванията за борба с рака.

В същото време британският монарх, който бе диагностициран през януари 2024 година, не уточни какъв вид рак се лекува.

Редактор: Ивайла Митева