Сред блясъка на Монте Карло, където луксът е начин на живот, едно българско момиче успява да се наложи със собствен почерк и философия. Антония Тонева е сред най-разпознаваемите създатели на съдържание в света на високия стил, с над един милион последователи в социалните мрежи, но зад безупречните кадри стои дисциплина, последователност и ясно отстояване на личните ѝ ценности.

По образование Антония е инженер, а по призвание – разказвач на истории чрез образи. Родена и израснала в България, тя открива любовта си към модата още като дете, вдъхновена от баба си – шивачка. Макар да не поема по пътя на самото шиене, Антония започва да създава модели и да развива усет към формите, цветовете и детайла.

Тази страст прераства в собствена марка за бански костюми. Вдъхновението идва след престой в Монако, където морето, плажовете и естетиката на княжеството се превръщат в отправна точка за първата ѝ колекция. Макар и малка, тя получава добри отзиви от клиенти още в началото.

Пандемията от COVID-19 обаче променя хода на кариерата ѝ. Загубата на ключови партньори в Италия я насочва към ново поле – създаването на дигитално съдържание. Постепенно Антония преминава от собственик на моден бранд към професионален създател на съдържание, като започва да работи с международни компании от Европа, САЩ и Австралия.

Тя предпочита да се определя като „създател на съдържание“, а не като инфлуенсър. Според нея думата „влияние“ носи както положителен, така и негативен смисъл, докато истинската стойност е в разказването на истории и създаването на съдържание с полза за публиката. Антония е категорична, че не рекламира продукти, които не я представят автентично или не са подходящи за последователите ѝ.

Зад блясъка стои и сериозна подготовка. Антония е завършила инженерство – автоматизация на производството, като първо сбъдва мечтата на родителите си, преди да поеме по своя път. Днес те я подкрепят по своя начин, най-вече с въпроса дали е щастлива от това, което прави.

За Антония луксът не се измерва с яхти и скъпи марки, а с време за себе си – моменти без телефон, без графици и без нужда от показност. Именно показният лукс е единственото, което тя не приема в този свят.

Макар животът ѝ да изглежда безупречен, тя признава, че перфекционизмът тежи и изморява, но е част от пътя ѝ. Въпреки навлизането на изкуствения интелект, Антония е убедена, че професията ще продължи да съществува, макар и под нови форми, защото хората винаги ще търсят човешкото присъствие и автентичността.

Към младите хора, които мечтаят за подобен начин на живот, тя отправя прост, но ясен съвет – да мечтаят смело, но и да действат. Защото, както казва самата тя, мечтите се сбъдват само когато са подкрепени с труд, постоянство и смелост да следваш себе си.

