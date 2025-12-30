Снимка: БГНЕС, Архив
Той ще започне в 21:30 часа
Столичната община и СДВР дават подробности за мерките за сигурност по време на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I”.
Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бой Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou.
С празнична програма и концерти на открито посрещат Нова година в цяла България
Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на София ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.
