Столичната община и СДВР дават подробности за мерките за сигурност по време на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I”.

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бой Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou.

С празнична програма и концерти на открито посрещат Нова година в цяла България

Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на София ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.

