Онлайн измамите и дезинформацията стават все по-изобретателни, а все повече хора попадат в капаните им. Това предупреди в ефира на „Здравей, България“ Иван Радев от Factcheck.bg и член на Управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти.

По думите му една от най-разпространените тенденции през последната година са фалшивите награди в социалните мрежи. Често в тях се твърди, че се раздават скъпи автомобили или други ценни предмети, но реалната цел не е директно финансово облагодетелстване. „Идеята е хората да станат последователи на страницата. След като тя натрупа голям брой последователи, се продава – например на политици или на бизнеси“, обясни Радев.

Друга масова форма на измама са телефонните обаждания от лица, представящи се за служители на финансови институции или популярни платформи за разплащане. Така, под предлог за проблем със сметката, измамниците успяват да източат банкови карти и спестявания.

Особено тревожна тенденция според експерта е бързото развитие на изкуствения интелект. Манипулираните видеа, изображения и аудиозаписи вече са изключително трудни за разпознаване. „В момента изкуственият интелект е толкова добър, че тези фалшификации стават почти неуловими“, подчерта Иван Радев.

През годината сериозен дял от дезинформацията е бил свързан и с войната в Украйна. В социалните мрежи масово са се разпространявали измислени цитати на политици, които били споделяни хиляди пъти от потребители, без да бъдат проверявани.

Дезинформацията не подминава и бедствията, припомни Радев. Като пример той посочи наводненията в Елените, когато информационното пространство било залято с неверни твърдения. „Имаше дори изказване на министър, че в района няма река. Ние от Factcheck.bg веднага проверихме и установихме, че такава река съществува“, посочи той.

Паралелно с това в мрежата са се разпространявали и множество фалшиви видеа и снимки, генерирани с изкуствен интелект. Част от тях са показвали деца, които молят за помощ, или пожарникари в драматични сцени – съдържание, което било неистинско, но предизвикало силна емоционална реакция и масово споделяне.

Редактор: Дарина Методиева