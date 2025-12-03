В рубриката „Ловци на лъжи” журналистът от Factcheck.bg Василена Доткова алармира, че разпространяваната информация, че всеки пети в Хърватия работи на две места, не е вярна. Какво обаче показва проверката на фактите и как да отсеем истината в мрежата?

През ноември в някои новинарски сайтове и в социалните мрежи започна да се разпространява твърдение, че заради растящите разходи за живот всеки пети хърватин има допълнителна работа.

Коментиращите обвързват данните от анкетата за Хърватия с влизането на страната в еврозоната. По този начин примерът на Хърватия за пореден път се използва, за да се провокират притеснения от идентично развитие и в България – в случая като се изказват опасения, че процентите на хора, които търсят второ работно място, ще се увеличат.

Данните, че всеки пети хърватин работи на две места, са от онлайн анкета, в която са гласували 690 участници. Анкетата е публикувана от хърватския онлайн портал „Моята заплата“ (MojaPlaća).

В него потребителите могат да въведат и сравнят своята заплата с други в бранша. Сайтът е посещаван и от хора, които са в процес на търсене на работа и искат да проверят каква заплата могат да поискат от работодателя си. MojaPlaća е част от компанията Alma Career, която притежава и един от най-популярните сайтове за работа и кариерни услуги в Хърватия MojPosao.

Анкетата е направена само сред потребители на сайта, което я прави непредставителна.

В самия сайт е обяснено, че „за да може анкетата да се попълва лесно, не са събрани демографски данни за респондентите, така че резултатите не могат да се генерализират напълно върху цялото население, но са индикативни“.

►Анкета или официална статистика

Онлайн услугата MojaPlaća се предоставя от частна организация и участниците в проучването са малка част от населението на Хърватия. Данните разчитат на самоотчитане, тоест на доброволното вземане на участие и се влияят от начина на задаване на въпросите. Такъв тип анкети могат да бъдат използвани за вътрешни проучвания в дадена компания, но не и да обобщят данни за цялото население в държавата.

Официалната статистика представлява данни, събирани и публикувани от държавни статистически институции. За България например това е Националният статистически институт. Евростат изпълнява същите функции за Европейския съюз. Данните се събират по стандартизирани методологии, обхващат големи извадки, обективни и контролирани са. При официалната статистика има правна рамка за контрол и качество.

Официалната статистика на Евростат показва, че през 2023 г. процентът на хърватите, които работят на две места е 1,9%, а през 2024 г. пада до 1,7%. Проучването обхваща представителна извадка за населението между 15- и 65-годишна възраст.

