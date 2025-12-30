Часове преди влизането ни в еврозоната беше създадено координационно звено, което да следи проверките и проблемите на бизнеса и гражданите при смяната на лева с евро. Министерският съвет реши да стартира Координационен център за въвеждане на еврото в България - това съобщи премиерът в оставка Росен Желязков на последното за годината заседание на Министерския съвет.

Звеното ще бъде отговорно за проверките на бизнеса и сигналите от граждани за проблеми и злоупотреби при смяната на официалната ни валута. Задачите на Координационния център е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, с комуникационните аспекти и да покаже реакция при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещат в тези месеци.

"Ще надградим механизма за въвеждане на еврото в България със създаването на координационен център. Задачата му е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакция при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещат в тези месеци - в периода на двойното обозначение на цените и двойното обращение на лев и евро", посочи той.

От 1 януари 2026 година начело на центъра ще бъде Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

"Разчитаме и на гражданите, и на бизнеса, и на тяхната толерантност, и на тяхното разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен, положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата, в която се развива страната", допълни премиерът в оставка.