Част от София остава без парно и топла вода до 1 януари. Причината - авария в центъра на града.

Засегнати са абонатите на дружеството около булевардите „Сливница“, „Христо Ботев“, „Патриарх Евтимий“, „Прага“, „Тотлебен“ и „Пенчо Славейков“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е предвидено за 12:00 ч. на 1 януари.

