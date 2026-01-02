Силно земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси град Мексико, съобщи Националната сеизмологична служба, цитирана от АФП.

Трусът бил усетен в няколко квартала на столицата и принуди президента на страната Клаудия Шейнбаум да отмени ежедневната си пресконференция.

Трус от 6 по Рихтер разлюля Япония

Редактор: Мария Барабашка