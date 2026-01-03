Силният вятър нанесе щети в София. Екипите на Аварийна помощ и превенция и пожарната в Столична община са получили 45 сигнала до момемнта, 15 са за паднали ламарини. Отстранени са 10 от сигналите.

Заради бурния вятър огромно дърво рухна върху автомобил в столицата София. Инцидентът е станал на ул. „Света Марина“ в "Борово". Дървото е паднало върху тротоар, като по чудо няма жертви.

Снимка: БГНЕС

Аварийни екипи на Столична община са разрязали и отстранили падналото дърво.

Снимка: БГНЕС

Ураганен вятър с пориви над 120 км/ч нанесе сериозни щети във Враца

Снимка: БГНЕС

Днес жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, София-град и София-област, Добрич, Варна, Бургас, Кърджали, Ямбол и Хасково.