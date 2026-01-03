Предупреждения за опасно време има и за утре. Жълти кодове за вятър са обявени за 16 области в страната .Най-силно ще духа по билата на Стара планина, както и на изток край Черноморието.

Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. На места в западните райони на Дунавската равнина остават условията за поледици. Минималните температури ще бъдат от минус 2° в северозападните райони до 10°-12° в Югоизточна България, в София – около 5°.

Дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, в София – около 14°.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра - от дъжд.

