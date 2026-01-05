От днес синята и зелената зона възстановяват работа. В София те ще бъдат на миналогодишните цени. Причината е обжалването пред Административния съд на предложеното увеличение и обхват на платеното паркиране.

В края на ноември съдът спря поскъпването и разширяването на зоните. Магистратите обявиха за нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември.

Заради множеството обжалвания на наредбата, тя няма да влезе в сила до приключване на делата по нея.

Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града.

