Снимка: Зоопарк Бургас
Страдащото животно е било нападнато от хищници
Пострадал сръндак е бил забелязан в местността Аркутино в първите дни на годината, съобщават от Зоопарк Бургас. Животното е било нападнато и ранено от хищници. Опитало се е да се спаси, като скочило във водата.
По случая се е отзовал директорът на зоопарка. На сръндака е оказана спешна медицинска помощ с обработка на раните.
Няколко дни дивото животно е било под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в зоопарка. Предстои да бъде освободено в естествената си среда.
