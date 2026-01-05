Пострадал сръндак е бил забелязан в местността Аркутино в първите дни на годината, съобщават от Зоопарк Бургас. Животното е било нападнато и ранено от хищници. Опитало се е да се спаси, като скочило във водата.

По случая се е отзовал директорът на зоопарка. На сръндака е оказана спешна медицинска помощ с обработка на раните.

Няколко дни дивото животно е било под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в зоопарка. Предстои да бъде освободено в естествената си среда.