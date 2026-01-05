Вълната от протести, предизвикани от провалящата се икономика на Иран, навлезе в деветия си ден, след като президентът Доналд Тръмп поднови заплахата си за намеса на САЩ. Видеоклипове, публикувани онлайн, показват демонстрации в Техеран, както и в провинциите Фарс, Илам, Северен Хорасан и Семнан.

Активисти за човешки права заявиха, че от миналата седмица насам в 26 от 31-те провинции на страната са се провели протести и че най-малко 19 протестиращи и един член на силите за сигурност са били убити.

Тръмп предупреди по-рано, че иранските власти ще бъдат „ударени много силно“, ако загинат още протестиращи: „Наблюдаваме го много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати“, каза той пред репортери в Air Force One.

В понеделник сутринта председателят на иранския парламент заяви, че „легитимните искания“ на протестиращите трябва да бъдат чути и използвани като основа за промяна. Но Мохамад Бакер Калибаф добави, че всички чуждестранни агенти, които се опитват да експлоатират протестите, ще бъдат „конфронтирани ефективно“.

Коментарите му повториха тези на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, който заяви, че „бунтовниците трябва да бъдат поставени на мястото си“.

Говорителят на иранското външно министерство обвини Израел, че се стреми да „подкопае националното ни единство“, след като премиерът Бенямин Нетаняху изрази „солидарността на правителството си с борбата на иранския народ“ в неделя.

Есмаил Бакай заяви на пресконференция, че изявленията на Нетаняху и „някои радикални американски служители“ са „нищо повече от подбуждане към насилие“.

Тръмп: Ще се намесим, ако Иран продължи да потушава с насилие мирни протести

Последните протести в Иран започнаха, когато собственици на магазини излязоха по улиците на Техеран на 28 декември, за да изразят гнева си от поредния рязък спад в стойността на иранската валута спрямо щатския долар. Риалът е спаднал до рекордно ниско ниво, а инфлацията се е повишила до 40%, тъй като санкциите заради ядрената програма на Иран оказват натиск върху икономиката.Към протестите се присъединиха и студенти, а с това те обхванаха и други градове.

Видеоклипове, получени от BBC Persian вечер, изглежда показват няколко десетки протестиращи, маршируващи по улица в град Сари, северно от Техеран. Те скандират лозунги, включително „Смърт на диктатора“ - препратка към Хаменей, който има върховната власт в страната - и „Пахлави се завръща“ - препратка към Реза Пахлави, син на покойния шах. В друг клип се виждат редица хора, които бягат сред звук от стрелба.

BBC Persian съобщи, че в неделя вечерта е имало протести и в областите Илам, Арак, Хамедан, Амол, Лахиджан, Керманшах, Малекшахи, Семнан и Нурабад.

Протестите са най-масовите след въстанието през 2022 г., предизвикано от смъртта в ареста на Махса Амини, млада кюрдска жена, задържана от полицията за морал, защото твърди, че не е носила правилно забрадката си. Стотици хора бяха убити, а хиляди бяха задържани при насилствени репресии от силите за сигурност.

Редактор: Емил Йорданов