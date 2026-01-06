От шест дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът остава върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги.

Продължават проверките за необосновано повишение на цените

Днес се очаква Координационният център към Механизма за еврото да представи информация за динамиката на цените и пазара. В него ще вземат участие представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства.

Редактор: Дарина Методиева