Тези показатели се следят зорко предвид въвеждането на еврото у нас
От шест дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът остава върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги.
Продължават проверките за необосновано повишение на цените
Днес се очаква Координационният център към Механизма за еврото да представи информация за динамиката на цените и пазара. В него ще вземат участие представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства.Редактор: Дарина Методиева
