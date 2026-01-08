Снимка: iStock
Стихията е бушувала около 5:00 часа в четвъртък сутринта
Ураганен вятър събори керемиди и комини от къщи и шест електрически стълба в ямболското село Меден кладенец. Вятърът е бушувал 15 минути около 5 часа сутринта.
Електрозахранването в селото е възстановено. Няма пострадали или бедстващи хора след преминаването на стихията. Най-много щети има по покривите на читалището и кметството.
