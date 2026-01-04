Снимка: iStock
От 10:00 ч. е ограничено движението към Алеко и Златните мостове, Столичната община призовава да не се пътува към планината
С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столичната община взе решение днес от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.
Столичната община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи.
Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя
►Предупреждение към гражданите в София
Поради силния вятър Столичната община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:
⇒ дървета и паркове;
⇒ строителни обекти и скелета;
⇒ сгради с нестабилни елементи;
⇒ електропроводи и съоръжения.
►Градски транспорт и прибиране на туристите
С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:
Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.
Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.
Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.
►Тежка обстановка в планината
По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.
Столичната община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна.
