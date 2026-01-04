Снимка: iStock
-
Бурният вятър продължава и в неделя
-
Прогноза за времето (03.01.2026 - обедна)
-
Облачно със силен вятър в събота, температурите ще се повишат
-
Ураганен вятър с пориви над 120 км/ч нанесе сериозни щети във Враца
-
Поледици и силен вятър: Жълт код в 14 области в събота
-
Прогноза за времето (02.01.2026 - обедна)
Температурите ще достигат до 18 градуса
В неделя сутринта южният вятър ще се усили. Жълт код за опасно бурен вятър е обявен за области в Източна, Централна и Северозападна България. На места в северозападните райони и в Родопската област ще има превалявания от дъжд.
Максималните температури ще бъдат от 2 градуса в северозападните райони до около 18 градуса в Източна България. В столицата температурата ще бъде около 14 градуса.
Бурният вятър продължава и в неделя
По Черноморието в неделя сутринта облачността ще се разкъса до слънчево време. Вятърът ще бъде умерен до силен от югозапад. Максималните температури ще бъдат около 15 градуса, температурата на морската вода – около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.
В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър, особено по билата. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУКРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни