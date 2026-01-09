В Съединените щати отново има случай на стрелба на федерални агенти срещу граждани. Мъж и жена са ранени в Портланд, щата Орегон, след като служители на антиимиграционната служба открили огън по колата им.

Както в случая със застреляната жена в Минеаполис, в изявлението на федералните служби се казва, че заподозрените „превърнали колата си в оръжие“.

Полицията в Портланд, която не е участвала в събитията, пусна обръщение с призив хората да запазят спокойствие, въпреки повишеното напрежение след случая в Минеаполис.

"Двама души бяха простреляни и това не е просто статистика. Това са човешки същества. Портланд не е тренировъчен полигон за военизирани агенти. Затова призовавам службата ICE да преустанови дейността си в Портланд, докато не бъде направено пълно разследване. Нашите граждани заслужават отговори. Нашият град заслужава мир", заяви кметът на Портланд Кийт Уилсън.

Простреляните са семейство, по които е бил открит огън, докато автомобиилът им е бил в движение. Телевизия ABC съобщава, че шофьорът на колата е бил от венецуелски произход. Той е бил без легален статут в страната и е бил част от латиноамериканска престъпна групировка Tren de Aragua, която американските власти разследват. Мъжът е прострелян в ръката, а съпругата му е получила куршум в гръдния кош. И двамата са хоспитализирани, но не се съобщава какво е състоянието им.

