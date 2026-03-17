Силни ветрове, снежни бури и необичайни жеги доведоха до екстремни метеорологични условия в над половината от територията на САЩ.
Бурите в източната част на страната принудиха авиокомпаниите да отменят около 4000 полета в рамките на вчерашния ден.
A powerful storm on Maui (Hawaii) destroyed a home in Iao Valley. The rapidly rising Iao Stream eroded the ground beneath the house, washing away part of the property and the back of the building into the stream.
В редица щати от средноатлантическия регион училищата затвориха по-рано заради прогнози за мощни ветрове и възможни торнада.
Снежни бури засегнаха части от Мичиган, Уисконсин и Минесота, докато в Хавай проливни дъждове наводниха домове и отнесоха пътища.
В същото време Калифорния се сблъсква с необичайно високи за сезона температури – в района на Сан Франциско се очаква те да достигнат близо 90 градуса по Фаренхайт (около 32 градуса по Целзий).
Редактор: Цветина Петкова
