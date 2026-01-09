Комисията за защита на конкуренцията проведе срещи с Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства и с Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България. Срещите са организирани в рамките на извършвания от КЗК секторен анализ на пазарите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти.

Поради появили се твърдения за възможно повишаване на цените на лекарствата, от страна на регулатора беше поставен въпросът на какво се основават тези изказвания и дали се дължат на обективни причини.

В отговор представителите и на двете асоциации категорично заявиха, че няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата и такова не се очаква. Пазарът на лекарствени продукти е силно регулиран, ценообразуването се контролира от съответните органи и поради това не е възможно произволно увеличение на цените извън утвърдените от нормативната рамка параметри.

Независимо от това, в рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти Комисията ще провери всички сигнали за неправомерно увеличаване на цените на лекарства и при наличие на данни за необоснован ръст информацията ще бъде препратена до НАП и КЗП за предприемане на действия в рамките на техните правомощия по Закона за въвеждане на еврото.

Представителите на бизнеса също така увериха КЗК, че всички необходими предпоставки за плавно въвеждане на еврото в аптечната мрежа са предприети и не се наблюдават проблеми при заплащане на лекарствените продукти с новата валута.

Редактор: Цветина Петрова