Толерантен ли е българинът и как обществото ни се отнася към хомосексуалните? На тези въпроси отговаря проучване на "Алфа Рисърч". Данните от него представи председателят на фондация "Глас" Симеон Василев в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

"Проучването се провежда за трета поредна година. 47% от българите са отговорили, че са толерантни. Но когато задълбаем във въпросите, виждаме, че съществува дискриминация. Близо 40% от хората все още се притесняват, ако имат открит ЛГБТ колега на работното място. Но ако погледнем при поколенията Милениал и Gen Z, там има почти 80% подкрепа по тези теми”, каза той.

„Изследването показва, че когато по темата се говори спокойно, българинът е по-скоро в скалата на умерено положителен и разбиращ проблемите на ЛГБТ хората. Но когато този дебат се измести политически, се създава неразбиране”, обясни Василев.

Как неизпълнението на съдебни решения се отразява на живота на ЛГБТИ+ хората

Той каза още, че 55% от анкетираните изразяват подкрепа за регламентиране на хомосексуалните отношения, но не чрез брак. И подчерта, че тези данни показват 1/3 увеличение в подкрепата. Също така допълни, че става дума за еднополов съюз - не брак, а регистрирано съжителство, каквото у нас все още няма.

Василев коментира и Закона срещу пропагандата на ЛГБТ тематиката в училище. „За такава пропаганда не беше дадено обяснение и пример, но такъв закон съществува. През 2024 г. изследвахме резултатите от него. Тогава обществото беше разделено между това дали този закон е добър, или лош. Сега близо 50% от хората смятат, че това, което е направил този закон, е да изостри напрежението в обществото”, каза още той.

Василев подчерта, че от основаването на "Глас" преди 10 години към момента промяна има, предвид това, че темата вече съществува като обществен дебат. "Видимостта се промени, а чрез това и нагласите", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова