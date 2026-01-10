-
Трябват ли задължителни очни прегледи за шофьорите над 70 години?
-
Спортни новини (10.01.2026 - обедна)
-
Блокадата на гръцките фермери: "Кулата - Промахон" е отворен
-
Обилни дъждове след снега: 16 сигнала за наводнени участъци в София
-
АПИ: 415 снегорина обработват пътищата в страната, спряха камионите през „Троян-Кърнаре”
-
Колко струват неразумните туристи в планината на държавата?
Какво е общото между италиански печатар, германски граничен полицай и английски капитан на кораб разказват Ева Костова и операторът Георги Георгиев
Какво е общото между италиански печатар, германски граничен полицай и английски капитан на кораб? Отговорите търсят Ева Костова и операторът Георги Георгиев тази седмица в „Темата на NOVA”.
Оказва се, че без да сме разбрали – страната ни се е превърнала в пенсионерски рай за чужденци от цяла Европа, а голяма част от тях идват тук с еднопосочен билет.
Очаквайте „Еднопосочен билет за България“ в „Темата на NOVA“ на 10 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Последвайте ни