Заради тежките атмосферни условия: Затруднен трафик и пострадали в София
Градският транспорт се движи по обичайния си график, посочват от Столичната община
На територията на Столична община превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг. В готовност за работа са били 166 снегорина, посочват от Столичната община.
През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя“.
Сняг в София: Какъв е трафикът
В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“ са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.
Към 8 часа в неделя сутрин на терен са 61 машини, които извършват обработни срещу заледяване в някои от високите части на София, заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков.
Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – х. Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“. Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.
Недялков призова гражданите, които искат да се качат в планината, да използват именно градските автобуси, тъй като между 10 и 15 часа - както всеки уикенд, пътищата за Витоша ще бъдат затворени за автомобили.
Той подчерта, че след снеговалежа от преди няколко дни са съставени глоби на 46 търговски обекта за непочистени и заледени тротоари.
