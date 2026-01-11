Могат ли непълнолетни да обменят пари в банките през следващите месеци? Това е един от въпросите, които зрители зададоха към NOVA и към институциите. Законът за еврото не посочва подобно ограничение. Въпреки това банките отказват да обменят спестяванията на непълнолетни.

На 6 януари синът на Красимира отива до един от клоновете на голяма банка в Бургас. "Детето ми е на почти 17 години, тоест непълнолетен е още. Отива да обмени пари. Чака на гише да направи тази транзакция, но му е отказана. Касиерката не е била сигурна дали е забранено за непълнолетни, но става ясно, че това е политика на банката", разказа Красимира Илчева.

Спрямо нейните наблюдения младите приемат по-лесно новата валута: "Те са много по-напред от нас възрастните, много бързо се адаптират и затова просто искам банката да ми даде разумно обяснение защо?".

АББ: Банките обменят левове без такси и без ограничения в сумите до края на юни



Отговорът е в закона, но не за еврото, а в този за семейства и лицата, където се посочва, че макар да имат лична карта, непълнолетните извършват правни действия с разрешение от родител. Те са ограничено дееспособни, обясняват адвокати

"Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със своя труд", се посочва в закона.

Спазват ли банките и пощите правилата за превалутиране

"Един отказ на служител на банката би бил оправдан. Една такава сделка, обмен на валута - е финансова сделка, което е банкова операция, за която има строги правила за идентификация и дееспособност", обяснява Росица Астакова, адвокат по гражданско право.

Отказът е в съответствие със закона - обясняват и от сектора. "Непълнолетните не носят отговорност. Има Закон за пране на пари, има Закон за еврото. Ние няма как да знаем как този непълнолетен е придобил тези средства. Но може да обмени парите с родител", посочи Петя Димитрова, председател на УС на Асоциация на банките в България.

Омбудсманът сезира Асоциацията на банките за нарушения при обмяната на левове в евро

И към казуса на Красимира, която смята, че процесът щеше да е по-ефективен, ако за период от време забраната беше отменена. "Ние сме в ситуация, която не се случва всеки ден или всяка година. За първи път сменяме лева и трябва банките да са по-гъвкави, защото тези тийнейджъри имат някакво право да използват услугите им", категорична е Красимира Илчева.



Адвокат Росица Астакова допълва: "Това може да се определи като пропуск в Закона за еврото, защото в крайна сметка непълнолетното лице има лична карта. Би могло да има такова изключение за тях".