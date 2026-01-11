Граждани се събраха на протест пред Столичната община заради проблема със сметосъбирането в София и и блокираха движението на ул. "Московска 33". Акцията бе организирана във Facebook от Мариян Ташев и е под надслов "Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха, че протестът е официално заявен.

Участниците в демонстрацията поставиха пред сградата чували с боклук със снимки на кмета Васил Терзиев върху тях. Протестиращите скандираха "Оставка".

На плакатите пише "Оставка на кмета!" и "София стана сметище". Протестиращите искат оставката на кмета Васил Терзиев и решение на проблема със сметопочистването, който е налице от няколко месеца. Кметът даде обещание до края на този месец ситуацията да се стабилизира.

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

Снимки: БТА

► Позицията на Васил Терзиев

В интервю за предаването „На Фокус” кметът Васил Терзиев увери, че проблемът със сметоизвозването ще бъде разрешен. Той призна, че има райони, в които събирането на отпадъците все още не е на желаното ниво.

Припомняме ,че пет от зоните са анексирани, което означава, че старите фирми продължават да чистят в тях, докато съдът се произнесе. Проблемна остава зоната, в която влизат районите „Подуяне”, „Слатина” и „Изгрев”, където Общината чисти със собствени средства. Въпреки влезлия в сила договор със „Софекострой”, в „Люлин” все още не е възстановено напълно сметопочистването.

Пред „На Фокус” кметът на Терзиев изрази убеденост в отказа си да подпише договори за сметосъбиране на високи цени.

„В „Люлин“ положението не е идеално, но се върви към стабилизация, като от „Софекострой“ са дали уверение, че до края на януари ще бъдат в пълна готовност да изнасят отпадъците", каза той.

Столичната община вече е подписала анекси с фирма „Титан“, която обслужва пет от зоните. Очакват се и решенията на Върховния административен съд за първа, трета и седма зона. Дългосрочен договор е сключен за шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“, а надеждите са още следващата седмица да има яснота и за пета зона.

По повод твърденията за участие на турски консорциум, кметът беше категоричен, че няма турска фирма и че той лично не е настоявал такава компания да извършва дейност в столицата. Според него зад кризата стоят опити определени хора да „превземат боклука на София“ на висока цена, за сметка на обществения интерес.