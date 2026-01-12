Настоящият студен цикъл е в своята ледена фаза. След спирането на валежите и в крайния югоизток, валежи в понеделник не се очакват. Облачността временно ще се разкъсва – най-късно в Североизточна България и около Стара планина. Ветровито ще е с умерени ледени пориви от запад-северозапад. Температурите призори ще са около и под минус 10 градуса, през деня в Северна и Западна България в отрицателния диапазон, в Централна Южна и Югоизточна – около и малко над нулата.



Във вторник ще остане студено – в ранните часове отново термометрите ще паднат под минус 10 градуса, в топлите часове ще се колебаят около и малко над нулата. През втората половина на денонощието облачността ще е значителна с потенциал за валежи от сняг в Централна Северна и Източна България.

В сряда, четвъртък и петък ще е по-топло и в следобедните часове термометрите ще се движат между 4 и 9-10 градуса. Сутрините ще са с предпоставки за мъгли и понижена видимост. Облачността ще се разкъсва над Южна и Западна България, докато в Североизтока ще остане по-плътна с условия за кратки валежи от дъжд и сняг, и поледици. Кратки валежи са възможни и в петък – по планините и в Северна България от сняг, в южните райони – от дъжд.



Почивните дни ще са облачни. На Антоновден има изгледи за слаби валежи от дъжд и сняг в Югозападна България. Дневните температури ще се запазят.



След няколко дни без валежи, с динамична облачност и дневни температури в интервала 5-10 градуса, ранните прогнози допускат оформяне на по-съществена валежна обстановка към 23-24 януари. Ще вали дъжд, който в зависимост от понижението на температурите, ще преминава в сняг.