На 12 януари православната църква почита паметта на Света мъченица Татяна, Свети Сава Сръбски, Свети мъченик Мертий и преподобна Евпраксия Тавенска.

Света мъченица Татяна е родена в знатно и богато римско семейство, което я възпитало в християнската вяра още от ранно детство. Въпреки високото обществено положение на баща си, който бил три пъти префект на Рим, Татяна избрала пътя на вярата и служението на Бога. Тя била ръкоположена за дякониса и посветила живота си на молитва, милосърдие и помощ към нуждаещите се, отказвайки се от светските удоволствия.

Татяна живяла по времето на римския император Александър Север. Когато отказала да се поклони на езическите идоли в храма на бог Аполон, тя била подложена на жестоки мъчения. Въпреки болките, светицата не се отрекла от вярата си и дори се молела за своите мъчители, като искала Бог да просветли сърцата им. Според преданието, след всяко мъчение раните ѝ били чудодейно изцелявани, а част от палачите ѝ повярвали в Христос. В крайна сметка управителят заповядал тя да бъде обезглавена.

На същата дата се почита и Свети Сава Сръбски – една от най-значимите личности в историята на Сръбската православна църква. Още като млад той приел монашество и заедно със своя баща, великия жупан Стефан Неманя, основал Хилендарския манастир в Света гора. Баща му също бил канонизиран за светец под името свети Симеон.

Освен духовен водач, Свети Сава имал важна роля и в политическия живот на Сръбското кралство. През 1219 година той допринесъл за създаването на самостоятелната Сръбска архиепископия. На връщане от поклонение в Светите земи, Свети Сава посетил българския цар Иван Асен II в Търново, където се разболял и починал на 14 януари 1236 година. По-късно неговите мощи били пренесени в Сърбия, където и до днес се почитат.

Днес имен ден празнуват Татяна, Таня, Траяна, Таньо. Екипът на NOVA им честити и им желае здраве, късмет, обич и благоденствие!

