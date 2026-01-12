Катастрофа между два автомобила е станала на столичния булевард "Александър Малинов". На място има линейка и полиция. Кола е по таван. Сигнал за инцидента е подаден до пожарната в 20.55 ч., научи NOVA.

На място е изпратен екип на ПБЗН, участниците в катастрофата обаче вече били напуснали автомобилите. Двама от тях са с леки наранявания.

Има минимални затруднения в двужението.