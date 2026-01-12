-
Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София
-
Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди
-
Кола се вряза в спирка в Русе
-
Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загинал и ранени при тежка катастрофа край Разград
-
Задържаха съсобственик на швейцарския бар, в който избухна пожарът с 40 жертви
Инцидентът е станал малко преди 21.00 ч.
Катастрофа между два автомобила е станала на столичния булевард "Александър Малинов". На място има линейка и полиция. Кола е по таван. Сигнал за инцидента е подаден до пожарната в 20.55 ч., научи NOVA.
На място е изпратен екип на ПБЗН, участниците в катастрофата обаче вече били напуснали автомобилите. Двама от тях са с леки наранявания.
Има минимални затруднения в двужението.
Последвайте ни