ГКПП "Стрезимировци" е временно затворен за товарни автомобили заради усложнената зимна обстановка в Сърбия. Това съобщиха от ГД "Гранична полиция". Леките автомобили се пропускат нормално и към момента за тях няма въведени ограничения.

Припомняме, че през последните дни студ скова голяма част от страните на Балканите, а в Сърбия беше обявено извънредно положение в 11 общини заради ниски температури и сняг. Температурите паднаха до -17 градуса. Около 9000 домакинства в страната останаха без ток. Железопътната линия до Лазаревац и от Младеновац за Белград беше блокирана заради обилен снеговалеж.

Спасителни екипи са участвали в акции на терен близо 100 пъти и са евакуирали 37 души.