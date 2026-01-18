Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Проверка на цените на основни хранителни стоки показва леко увеличение с 42 стотинки спрямо миналата година
Експеримент на NOVA. В началото на миналата година напълнихме кошницата с основни хранителни продукти. Сега, година по-късно, решихме да повторим същия експеримент и да проверим дали има промяна в цените и каква е тя.
Миналата година, когато напазарувахме краве масло, сирене, прясно и кисело мляко, свинско месо и хляб, общата сума беше 43,16 лева. Тази година, целта беше да се закупят същите продукти със същия грамаж, а марките и производителите да бъдат същите, за да направим точна сравнение.
При кравето масло се наблюдава значително понижение на цената. За съжаление, това е едно от малкото продукти, при които цената е намаляла, като тя е с около 3 лева по-евтина в сравнение с миналата година.
Продължават проверките за необосновано повишаване на цените
Цените на яйцата са се увеличили с малко спрямо миналата година. Въпреки че по-рано бяха малко по-евтини, през последната година стойността на яйцата показва леко повишение.
Прясното и киселото мляко не са претърпели сериозни промени в цените през последната година. При избраните марки цените са почти идентични, без да се забелязва значителна разлика в стойността на продуктите.
Цената на свинското месо е една от най-забележителните промени. За една година цената му е намаляла с повече от 2 лева, което е сериозен спад в стойността на този продукт.
НАП провери заведение на летище „Васил Левски“ за завишени цени на кафето
Цената на сиренето е с около 1 лев по-висока в сравнение с миналата година. Това е продукт, при който се наблюдава увеличение в стойността, въпреки че разликата е сравнително малка.
Цената на хляба от 500 грама остава стабилна, като не претърпява никаква промяна през последната година. Хлябът остава на същата цена, която е била и преди 12 месеца.
След приключване на пазаруването, общата сума за същите продукти е 43,58 лева, което е с 42 стотинки повече от миналата година. Това показва, че пазаруването на същите продукти тази година е леко по-скъпо, но увеличението не е драстично.
