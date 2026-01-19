Обсъжданията около въвеждането на нови сканиращи устройства за гласуване продължават, като основният въпрос е не дали, а кога подобна промяна би могла да стане факт. Към момента надделява мнението, че въвеждането на скенери е невъзможно за предстоящия предсрочен вот и може да се обсъжда най-рано за избори след 2027 г. Това означава, че избирателите най-вероятно отново ще гласуват по досегашния, познат модел.

Предложението за въвеждане на скенери при хартиеното гласуване не решава основните проблеми на изборния процес и създава допълнителни рискове за честността и доверието в изборите. Около това мнение се обединиха проф. Ваня Нушева, експерт по изборни системи, и проф. Милена Стефанова, политолог и преподавател, в студиото на „Здравей, България“.

Продължава спорът за начина на гласуване

Според проф. Нушева скенерите не адресират ключови слабости на изборния процес, сред които контролираният вот и високият дял на недействителните бюлетини. По думите ѝ дори народните представители не са наясно с технологията, която предлагат.

Нушева подчерта, че новият модел изисква сериозни промени – преформатиране на бюлетините, адаптиране на машините, яснота за начина на сканиране и за електронната памет на устройствата. „Всички тези детайли не са ясни, а за подобна реорганизация е необходимо време, с което в момента не разполагаме“, коментира тя.

От своя страна проф. Милена Стефанова заяви, че начинът, по който политиците се опитват да наложат нова технология, е погрешен и допълнително подкопава доверието в изборния процес. По думите ѝ технологично не е възможно в толкова кратък срок да се въвежда нов модел на гласуване. „Това не бива да се допуска в никакъв случай, защото ще задълбочи съмненията в честността на изборите“, предупреди Стефанова.

Като по-разумен подход в настоящия момент проф. Нушева посочи необходимостта от фокус върху човешкия фактор – по-добро обучение на членовете на секционните избирателни комисии, недопускане на необучени или компрометирани лица и пълноценно използване на функционалностите на вече съществуващите машини. „Българското общество в момента е разделено на две – привърженици на хартиеното и на машинното гласуване. На този етап е разумно да се запазят и двата вида“, каза тя.

