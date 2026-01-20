-
За първи път ще има сцена за дискусии за климата и природата
7-метрова скулптура с името „Мънки Рок“ привлече вниманието на централната алея в Давос, където за първи път произведение на монументалното изкуство заема ключово място по време на Световния икономически форум.
Инсталацията е посветена на диалога между човечеството и природата.
Мерц ще се срещне с Тръмп в Давос, за да избегне ескалация в търговските отношения
До 24 януари сцената до „Мънки Рок“ ще бъде домакин на дискусии, пърформанси и прожекции, които обединяват наука, изкуство и активизъм. Инициативата идва на фона на тревожни данни за загубата на биоразнообразие – и цели да насърчи открит разговор за климата и природата.
Редактор: Цветина Петкова
The moment the monkey took the stage 🐒— Arctic Basecamp (@ArcticBasecamp) January 19, 2026
MonkeyRock is officially unveiled at Climate Hub Davos — turning curiosity into conversations, and conversations into commitments for a special tribute to Dr. Jane Goodall.
Co-created by Climate Basecamp & Atelier van Lieshout
Unveilied… pic.twitter.com/c3d3LAQCLP
