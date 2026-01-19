Европа иска да избегне ескалация във връзка със заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за налагане на мита на държави, които се противопоставят на плановете му за Гренландия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц. Той добави, че ще се стреми да се срещне с американския президент в рамките на Световния икономически форум в Давос в сряда.

Тръмп разтърси Европа, след като обеща да наложи допълнителни мита на държави членки на ЕС — Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швеция, както и на държави извън Блока като Великобритания и Норвегия, освен ако Гренландия не бъде отстъпена на САЩ, предаде АФП.

„Ние просто искаме да се опитаме да решим този проблем заедно, а американското правителство знае, че бихме могли да отвърнем. Не искам това, но ако се наложи, ще защитим както европейските, така и националните ни интереси“, подчерта канцлерът.

Тръмп обяви мита върху вноса от осем европейски държави

Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз ще проведат извънредна среща на върха в Брюксел на 22 януари, за да обсъдят отговора си на една от най-сериозните кризи в трансатлантическите отношения през последните години.

Мерц заяви, че митата, с които Тръмп заплашва, биха навредили както на САЩ, така и на Европа. „Митата обикновено се плащат от хората в страната, където се получава вносът — в този случай американските потребители. Но те, разбира се, биха навредили и на европейската икономика“, добави канцлерът.

Германският вицеканцлер Ларс Клингбайл по-рано зае по-твърд тон, заявявайки, че Европа „няма да позволи да бъде изнудвана“. „Европа ще отговори с единен и ясен отговор и в момента подготвяме контрамерки заедно с нашите европейски партньори“, заяви Клингбайл на пресконференция в Берлин заедно с френския министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

