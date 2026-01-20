Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм". Температурата в Украйна тази нощ е била -14 градуса.

Двама убити при масиран руски удар с дронове

Шефът на военната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

