Ударена е била сграда и един човек е ранен
Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко.
Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм". Температурата в Украйна тази нощ е била -14 градуса.
Двама убити при масиран руски удар с дронове
Шефът на военната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.Редактор: Цветина Петкова
