Пловдивчанинът Виктор Гроздарев и още двама мъже, чиито имена не са известни, спасиха млада жена от удавяне и премръзване в Гребния канал в Пловдив. Жената паднала в ледените води предиобед, съобщиха от пожарната.

Докато тичал в района, Виктор чул викове за помощ и без да се замисля веднага се включил в животоспасяващата акция, притичайки се на помощ на другите двама по-възрастни от него мъже. Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с чиято помощ започнало изтеглянето на жената към брега.

На място пристигнал и екип на пожарната, който се включил в акцията. С общи усилия жената била извадена от водата и предадена на медицински екип. Оказана ѝ е първа помощ, след което е настанена в болнично заведение.

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични.