До края на януари, а и в първите поне 10 дни на февруари времето ще остане с параметри, нетипични за истинската зима. Преобладаващите валежи ще са от дъжд, а температурите ще се движат над обичайните за януари нива.



Последният пълен уикенд на този месец в ниската част на страната ще е облачен и мъглив. Видимостта и в събота и в неделя, ще е понижена продължително време. Разкъсвания все пак ще има – следобедите в Западна и тук-там в Централна България. В нощта срещу неделя пък ще превали за кратко дъжд и сняг в крайния Северозапад.





Вятърът ще е южен, по-осезаем в неделя следобед и привечер. Температурите сутрин – около и малко под нулата, през деня в събота – между 4 и 9-10 градуса, в неделя – до 15 в Югоизтока. В районите с трайна ниска облачност или мъгла, и през двата дни ще е студено с температури дори в топлите часове между 0 и 5 градуса.





С преминаването на средиземноморски циклон, в самото начало на последната януарска седмица ще духат силни ветрове и ще се създаде валежна обстановка. В понеделник в хода на деня ще вали дъжд на много места, но по-значителни ще са количествата в Южна България. Сняг – във високия планински пояс, с понижаването на температурите вечерта снежната граница ще падне по-ниско, но ще остане в планините.





Преовлажняването ще създаде риск от активиране на свлачища. В крайните южни части на страната ще има условия за гръмотевични процеси с градушка и риск от локални наводнения.



Във вторник валежите ще намаляват от Юг на Север с тенденция да спират и облаците да се разкъсват. В сряда ще има условия за мъгли, най-вече в Източна България. Денят ще е слънчев с лека, динамична облачност, без валежи.

Температурите, както през почивните дни, така и след това, няма да падат драстично. Сутрин ще се колебаят от 0 до към 5 градуса, денем – между 8 и 13 градуса, до 15 в отделни точки на страната.