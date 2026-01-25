В очакване на насрочването на дата за предсрочните парламентарни избори, основните политически формации се подготвят за активна кампания и следят с внимание появата на нов политически играч на терена. Напрежението около промените в Изборния кодекс остава високо, а партиите вече очертават възможните си партньорства.

След оставката на Румен Радев, всички политически сили очакват първите ходове на новия държавен глава Илияна Йотова и по-конкретно кога ще бъде даден старт на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

От ГЕРБ допускат, че Йотова може да се забави с решението си и да състави политически неутрален служебен кабинет, но засега не се ангажират с конкретни имена. От партията не посочват и кой според тях би бил най-подходящият кандидат за служебен премиер от т.нар. „домова книга“.

Даниел Смилов: Йотова няма да води политика, различна от тази на Радев

От „Продължаваме Промяната – Демократична България“ обаче са категорични, че най-подходящият кандидат за служебен министър-председател е управителят на БНБ Андрей Гюров.

След като разглеждането на Изборния кодекс на второ четене в пленарната зала тази седмица се провали, от ГЕРБ заявиха, че ако текстовете отново бъдат внесени за обсъждане, партията би подкрепила предложенията на „Има такъв народ“ за въвеждане на сканиращи устройства при гласуването.

„Може би България най-после, след последните 10 години, ще има президент, защото досега имаше партиен лидер на неясен политически субект. Надявам се госпожа Йотова да бъде максимално безпристрастна и обективна и да изгради напълно неутрална архитектура на служебното правителство – такава, която нито да носи служебни ползи на някои от участниците в кампанията, нито да създава злонамереност към други“, заяви Деница Сачева от ГЕРБ.

Проектът „Радев“: Между скептицизма и дългосрочната промяна

По думите ѝ партията няма да дава съвети нито за служебния премиер, нито за състава на служебния кабинет.

„Отстрани изглежда, че Румен Радев и Илияна Йотова вече са се разбрали изборите да бъдат след Великден. Време в тази седмица няма, освен ако служебното правителство вече не е конструирано и не бъде назначено буквално веднага“, коментира Атанас Атанасов от „Демократична България“.