Най-малко 80 политически затворници бяха освободени днес във Венецуела, съобщиха неправителствени организации, като броят може да се увеличи. Освобождаванията се извършват под натиска на Съединените щати, пише Foro Penal.

„Най-малко 80 политически затворници, чиито случаи проверяваме, бяха освободени днес в цялата страна. Вероятно ще има и други освобождавания“, написа директорът на организацията Алфредо Ромеро в социалната мрежа X. Адвокатът Гонсало Химиоб добави, че освобождаванията са се състояли през нощта, а цифрата все още не е окончателна.

Правителството на Делси Родригес, на власт откакто Николас Мадуро беше задържан по време на американска операция на 3 януари, обеща „значителен брой“ освобождавания. Официално властта твърди, че от декември насам са били освободени 626 политически затворници, но NPO като Foro Penal съобщават за приблизително половината от тях.

Опозицията и организации за защита на правата на човека критикуват бавността на процеса. Семействата на затворниците чакат пред затворите, понякога прекарвайки нощта под открито небе в надеждата да видят близките си свободни.

От встъпването си в длъжност на 5 януари Родригес подписа петролни споразумения със САЩ и започна законодателна реформа, включваща закона за въглеводородите. На 24 януари тя призова за „постигане на споразумения“ с опозицията, за да се постигне мир в страната.

Президентът Мадуро и съпругата му Силия Флорес са изправени пред съда в Ню Йорк по обвинения за трафик на наркотици. През 2024 г. около 2400 души бяха арестувани и 28 убити по време на репресии след оспорваните президентски избори, а опозицията твърди, че резултатите са манипулирани.

Националният избирателен съвет (CNE), обвинен в подчинение на властта, не е публикувал подробни резултати, твърдейки, че е станал жертва на кибератака.

