Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред New York Post, че ново тайно оръжие, наречено „Дискомбобулаторът“, е изиграло ключова роля в смелата американска операция по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

По думите на Тръмп мистериозната технология е направила вражеското оборудване напълно неизползваемо по време на операцията, проведена на 3 януари в Каракас. Тогава американски хеликоптери са навлезли във венецуелската столица и са арестували Мадуро и съпругата му Силия Флорес по федерални обвинения, свързани с наркотрафик и незаконна търговия с оръжие – без нито една жертва от страна на САЩ.

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, заяви Тръмп в ексклузивно интервю в Овалния кабинет. „Много бих искал“, добави той, преди да потвърди, че оръжието е било използвано в рамките на тайната операция.

Президентът разказа, че венецуелските сили са разполагали с руски и китайски ракети, но не са успели да ги задействат. „Ние дойдохме, те натиснаха бутоните и нищо не се случи“, посочи Тръмп.

Коментарите му дойдоха в отговор на въпроси за съобщенията, че администрацията на Джо Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, за което се предполага, че е от същия тип, свързван със случая със „синдрома на Хавана“.

Подробности за „Дискомбобулатора“ не се съобщават, но разкази от Венецуела описват как охраната на Мадуро е била напълно обезвредена. Според свидетелства въоръжени мъже са били принудени да коленичат, като някои от тях са кървели от носа и са повръщали кръв.

Член от охраната на Мадуро разказва, че „изведнъж всички радарни системи се изключили без никакво обяснение“. Малко по-късно над позициите им се появили множество дронове, а след тях и няколко хеликоптера, превозващи около 20 американски войници.

По думите му оръжието е било насочено директно към защитниците на венецуелския лидер. „Беше като изключително силна звукова вълна. Почувствах, че главата ми експлодира отвътре. Всички започнахме да кървим от носа, някои повръщаха кръв. Паднахме на земята и не можехме да се движим“, разказва свидетелят.

63-годишният Николас Мадуро в момента се намира във федерален затвор в Бруклин, където очаква съдебен процес по обвинения в наркотероризъм. Междувременно бившият му вицепрезидент Делси Родригес изпълнява функциите на временен лидер на Венецуела.

„Имаме отлични отношения с новия президент“, заяви Тръмп. „Тя е страхотна“, донави той.

Редактор: Румен Лозанов