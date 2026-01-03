САЩ използваха военноморски и военновъздушни сили за такова нападение, каквото хората не бяха виждали от Втората световна война. Готови сме на втора атака, ако се наложи. Това заяви на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп относно нанесените удари от САЩ по Венецуела.

По думите му САЩ ще управляват страната, докато има безопасен преход към ново управление.

"Те знаеха, че идваме и бяха готови, но въпреки това бяха абсолютно безсилни. Ще управляваме страната, докато се стигне до един справедлив преход. Не искаме никой друг да вземе властта във Венецуела и тази ситуация да се повтори. За това ние ще управляваме страната, докато има подходящ, правилен, безопасен преход", каза още Тръмп и поясни, че през последните години в страната цари хаос. По думите му държавата е спряла добива на петрол.

"Ще инвестираме милиарди и ще поправим петролната инфраструктура, за да започнем да печелим пари в страната", каза още той.

"Това беше една от най-зашеметяващите и зрелищни военни операции в американската военна история. Нито една страна по света не може да постигне това, което Америка и то за толкова кратко време. Целият военен капацитет на Венецуела беше сломен от нашите американски военни, които работиха заедно с правоприлагащите органи. Мадуро и жена му ще бъдат изправени пред американското правосъдие", допълни Тръмп.

Кой е Николас Мадуро

По-рано Доналд Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер Николас Мадуро в арест, направена на борда на американски военен кораб.

„Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като приложи изображение, за което се твърди, че показва Мадуро часове след залавянето му от американски сили.

На снимката венецуелският президент е с превръзка на очите и белезници, както и със слушалки, наподобяващи шумоизолиращи антифони.

► Как се стигна до нападението днес?



•1998 г. на власт във Венецуела идва Уго Чавес. Левият президент разчита на гласовете на най-бедните. За да ги задържи, разгръща мащабни социални програми. Те разчитат на парите от петрола на страната. Затова Чавес започва политика за поемане на контрол над индустрията и прогонване на чуждестранните компании от сектора.

• 2007 г. - Чавес национализира активите на чуждестранните петролни компании.

Изземането на активите става преди петрола да се срине заради голямата финансова криза от 2008-2009 година. Венецуела се оказва в ситуация на все по-голяма нужда от пари.



• 2013 г. - Уго Чавес умира, на власт идва заместникът му Николас Мадуро.Той продължава политиката на Чавес. това води до пълна конфронтация със Съединените щати.

• През 2019 г. настъпва политическа криза във Венецуела. Върховният съд обяви, че Мадуро е узурпирал властта. Хуан Гуайдо се обявява за президент и 60 държави заявиха, че признават него за държавен глава. С помощта на тайните служби и армията Мадуро удържа властта.

Информация: Галина Петрова, Момчил Минков

Редактор: Габриела Павлова