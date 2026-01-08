Атаката, при която Съединените щати заловиха Николас Мадуро в Каракас, е отнела живота на 100 души, обяви венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, според когото сваленият венецуелски президент и съпругата му Силия Флорес са били ранени по време на операцията.

„Засега има 100 загинали и подобен брой ранени. Атаката срещу страната ни беше ужасна“, заяви Кабейо в седмичното си предаване по държавната телевизия.

„Силия има травма на главата и е получила удар по тялото. Николас бе ранен в крака. За щастие те вече се възстановяват от раните си“, добави Кабейо.

ООН: Операцията на САЩ във Венецуела подкопава международното право

Венецуелските въоръжени сили разпространиха видеа от погребенията на убитите военнослужещи, показващи десетки близки, облени в сълзи, ковчези, покрити с венецуелски знамена, и речи, възхваляващи „смелостта, храбростта, честта и лоялността“ на загиналите военни.

А временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че върху отношенията между Венецуела и Съединените щати „има петно, което никога не се е случвало в нашата история“.

След като в понеделник положи клетва пред Националното събрание, тя обяви седем дни траур в памет на жертвите.

Родригес уточни обаче, че търговският обмен със Съединените щати „не е нищо извънредно или нередно“, след като държавната петролна компания PDVSA обяви, че води преговори да продава суров петрол на САЩ.

Американският президент увери, че временно управляващите във Венецуела ще предоставят на Съединените щати „между 30 и 50 милиона барела петрол“ – еквивалента на един до два месеца добив на латиноамериканската страна.

Какво заяви Николас Мадуро пред съда в Ню Йорк

След това Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа, че делът, който ще получи Венецуела, ще се използва само за покупка на американски продукти, включително селскостопански стоки и лекарства.

Редактор: Цветина Петкова